Gianni Vermeersch zit met een dik probleem en dat heet Mathieu van der Poel

Greg Van Avermaet stopte een jaar geleden als profrenner. Toch zit hij bijlange niet stil.

Zijn carrière mag dan officieel voorbij zijn, Greg Van Avermaet sport nog ontzettend veel. Hij deed al mee aan de Ironman, maar is vooral bezig met gravelracen.

In mei werd hij nog vijfde op het Belgisch kampioenschap, vandaag staat hij ook aan de start van het WK gravel in Leuven. Over de topfavoriet moet hij niet lang nadenken.

“Wie Mathieu (van der Poel, red.) vorig weekend op het WK op de weg bezig zag, weet genoeg. Dat parcours lag hem niet, terwijl dit WK op zijn lijf geschreven is. Hij is de absolute topfavoriet”, klinkt het in De Zondag.

Over welke Belg het meeste kans maakt, twijfelt hij ook niet. “Tim Merlier is voor mij de Belg met de grootste kans op WK-goud, want hij is in prima conditie en heeft een achtergrond als crosser.”

En dan heb je ook nog Gianni Vermeersch, die toch echt wel een specialist is op het vlak van gravelen. Al zit hij met één groot probleem vandaag.

“Dat hij ploegmaat van Mathieu is, zal in tegenstelling tot 2022 (toen Vermeersch het WK won, red.) minder in zijn voordeel spelen, denk ik. Er zijn op dit WK te veel renners die kunnen en willen winnen.”