Organisatie blij met wijziging: "Hopen op Wout van Aert en Visma Lease a Bike"

Bij WSC Rode Sportief Beersel zijn ze enorm blij. Volgens seizoen zal de Brabantse Pijl op vrijdag gereden worden.

Er ging heel wat lobbywerk aan te pas, maar de organisatie van de Brabantse Pijl is erin geslaagd om hun koers niet meer op woensdag, maar op vrijdag te laten inplannen.

Daardoor komt de koers twee dagen voor de Amstel Gold Race, waardoor ze hopen dat er weer veel meer grote namen op de Brabantse Pijl zullen afkomen.

De voorbije jaren was dat niet meer het geval en volgens de organisatie lag dat voor een groot deel aan het feit dat de koers op woensdag gereden werd.

“Verschillende teams hebben al positief gereageerd. Hopelijk denkt Team Visma-Lease a Bike er ook zo over”, zegt voorzitter Marc Vettori aan Het Nieuwsblad.

“Het zou fijn als we een Wout van Aert nog eens aan de start zouden zien staan. In 2021 werd hij in een spannende spurt nipt geklopt door Tom Pidcock. En ja, verder droom je als organisator natuurlijk nogmaals om Remco Evenepoel te zien deelnemen in zijn eigen regio.”

Door de koers dichter bij de Amstel Gold Race te zetten zou het voor de wielerteams logistiek eenvoudiger moeten zijn om aan beide koersen deel te nemen.