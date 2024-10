🎥 Beelden van verrassende opgave van Remco Evenepoel in de Giro dell'Emilia duiken op

Remco Evenepoel gaf afgelopen zaterdag op in de Giro dell'Emilia. Uit videobeelden lijkt nu toch de reden naar boven te komen voor die opgave.

Na zijn vijfde plaats op het WK in Zürich wilde Remco Evenepoel in de Giro dell'Emilia wel de strijd aangaan met Tadej Pogacar. Maar de Sloveen besloot al op 35 kilometer van de streep om aan te vallen.

Niemand kon hem volgen en aan de voet van de tweede van vijf beklimmingen van de San Luc-klim, gaf Evenepoel op. Hij had last van opspattend water en er was ook wat vuil achtergebleven in zijn oog.

Daar zijn nu ook beelden van opgedoken, waarin Evenepoel geholpen wordt door ploegdokter Steven Bex en kine en verzorger Steven Vrancken. Zij proberen met wat water het vuil uit het oog van Evenepoel te krijgen.

Evenepoel maandag in de Coppa Bernocchi

"In Emilia verliep het niet zoals gepland, maar dat is wielrennen en dat motiveert ons alleen maar meer voor maandag", zei ploegleider Luca Bramati bij Het Nieuwsblad. Dan staat Evenepoel aan de start van de Coppa Bernocchi.

Dinsdag rijdt Evenepoel ook nog in Tre Valli Varesine, zaterdag volgt dan zijn afsluiter van het seizoen met de Ronde van Lombardije. In die twee koersen staat ook wereldkampioen Tadej Pogacar aan de start.