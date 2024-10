Zal de wereldkampioen deze winter crossen? Mathieu van der Poel zegt wanneer hij beslissing neemt

Mathieu van der Poel pakte zondag met overmacht de wereldtitel op het WK gravel. De Nederlander is ook de huidige wereldkampioen veldrijden, al blijft het de vraag of we die trui deze winter gaan zien.

Met zijn wereldtitel in het gravel kroonde Mathieu van der Poel zich al voor de achtste keer in zijn carrière tot wereldkampioen. Hij pakte al zes keer de regenboogtrui in het veld, vorig jaar voor het eerst op weg in Glasgow.

Of Van der Poel de komende tijd in een regenboogtrui te zien zal zijn in een wedstrijd is maar de vraag. In het gravel zit het seizoen erop en volgend jaar zou Van der Poel dan zijn wegprogramma moeten aanpassen.

Geen beslissing over veldrijden genoemen.

Ook over het veldrijden is er nog altijd onzekerheid. "Of ik ga crossen? Misschien. Als ik het zou weten, zou ik het jullie vertellen", zei Van der Poel na het WK gravel onder meer bij WielerFlits. "We moeten nog beslissen of ik deze winter ga crossen of niet."

Van der Poel gaat nu eerst even genieten van vakantie. "D aarna zullen we wel zien." De kans blijft dus bestaan dat we de regenboogtrui een hele winter niet in het veld zullen zien.

Vorig seizoen reed Van der Pole in totaal twaalf crossen, enkel in Benidorm won hij niet door een valpartij. De eerste cross van Van der Poel was toen op 16 december in Herentals. Veel vroeger moet hij dit jaar niet verwacht als hij gaat crossen.