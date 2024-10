Wout van Aert deelt prikje uit aan Jan Bakelants na zijn opgave op het WK gravel

Wout van Aert werkt aan zijn comeback na zijn zware valpartij in de Vuelta. Hij ging opnieuw op pad met Jan Bakelants, die de ontgoocheling na het WK gravel wilde doorspoelen.

Zonder zijn val in de Vuelta had Wout van Aert afgelopen zondag ook aan de start gestaan van het WK gravel in Leuven. Dat was dus niet het geval, maar Van Aert zit na een maand wel weer op de fiets.

Afgelopen vrijdag ging hij zo'n 32 kilometer rijden, maandag verdubbelde Van Aert die afstand al naar 68 kilometer. Dat deed hij opnieuw met Jan Bakelants, die zondag op het WK gravel moest opgeven met pech.

Van Aert verwijst naar opgave Bakelants op WK gravel

Na 51 kilometer moest Bakelants er al de brui aan geven nadat hij twee keer lek was gereden. "Je weet dat pech er een onderdeel van is, dus de ontgoocheling valt wel mee. Ik weet ook wel dat ik het WK niet ging winnen", zei Bakelants bij Sportweekend.

"Maar eens je van start gaat en tussen al die grote namen aan het koersen bent, en mee bent met de laatste 30 renners, dan groeit de ambitie wel. Dan was de eerste reactie wel "godverdomme", zei Bakelants nog.

Van Aert kon het niet laten en noemde zijn Strava-rit 'De Eddy voor meeste TV-tijd per geleverde sportieve prestatie'. Daarmee verwees hij naar de prijzen die door Wielerclub Wattage in het leven werden geroepen en waarvoor Van Aert vier keer genomineerd is in de categorie 'godver Eddy'.