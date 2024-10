📷 OFFICIEEL Kasper Asgreen heeft een nieuwe ploeg na zeven jaar Soudal-QuickStep

Kasper Asgreen zal volgend jaar niet meer voor Patrick Lefevere rijden. De 29-jarige Deen trekt naar EF Education-EasyPost.

De Amerikaanse wielerploeg EF Education-EasyPost maakte vandaag bekend dat Kasper Asgreen voor hen zal rijden. Hij verlaat na zeven jaar Soudal-QuickStep.

“De belangrijkste reden om me bij dit team aan te sluiten is de manier waarop ze koersen”, begint de Deen zijn uitleg in een persbericht.

“Er is altijd een plan om te winnen. Ook al is een koers niet erg geschikt, de mannen hier blijven niet in het peloton zitten om af te wachten. Dat trok mij heel erg aan. Dat is voor mij echt het belangrijkste punt, hoe dit team het koersen benaderd.”

Op die manier, door te blijven aanvallen, moet hij de nodige kansen krijgen om wedstrijden te winnen. “Dat is wanneer koersen voor mij het leukst is en waar ik mijn kansen zie. De voorjaarsklassiekers hebben een speciale plek in mijn hart.”

“Het belangrijkste doel voor de ploeg is om ze naar een voorjaarsoverwinning in België te leiden. Daarvoor hebben we een heel sterk team”, klinkt het nog.