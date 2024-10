🎥 Wielrenner van Alpecin-Deceuninck gaat volledig viraal met dank aan 'goede vriend', Demi Vollering reageert meteen

Het nieuws halen kan op verschillende manieren. Een renner van Alpecin-Deceuninck is viraal gegaan ... door een training met zijn hond.

De Duitser Maurice Ballerstedt, bezig aan zijn derde jaar bij Alpecin-Deceuninck, heeft op zijn Instagrampagina een korte video geplaatst van één van zijn trainingsritten. Tijdens deze training zit zijn hond ook op zijn schouder, in een zwarte rugzak en met een zwarte bril op. Dit allemaal op de tonen van Free Bird, een nummer van Moonlight.

"Neem je koolhydraten op", is de boodschap van Ballerstedt. "Wanneer je niet op je eentje 120 gram koolhydraten per uur kan opnemen", verschijnt ook bij een filmpje. Op een gegeven moment geeft Ballerstedt een stukje van zijn suikers door aan zijn hond en die laat het hem ook zichtbaar smaken. De hond en zijn baasje zijn goed op elkaar ingespeeld.

Vollering dol op bril in video Ballerstedt

Het mag niet verbazen dat het filmpje helemaal viraal is gegaan en er ook enkele leuke reacties te lezen vallen op de Instagrampagina van Ballerstedt. Eén van de personen die reageren is Demi Vollering, van wie we weten dat ze ook graag met haar hond op pad gaat. "Haha, ik vind het schitterend! Waar heb je die bril vandaan? Ik wil er ook zo één voor mijn hond Flo."

Een andere gebruiker van het social mediaplatform heeft de ogen dan weer op de rugzak gericht. "Wat is dit voor een rugzak! Ik heb er zo eentje nodig voor mijn teckel!" Een andere Duitstalige reactie geeft aan dat zowel de wielrenner als zijn hond er ontzettend hip uitzien. "De vraag is wie de coolste is: de hond of Maurice." Sommigen geven wel een voorkeur aan: "De coolste hond aller tijden".

Einde contract bij Alpecin-Deceuninck

Eén van zijn volgers vraagt zich wel af in welk truitje Ballerstedt volgend jaar te zien zal zijn. De 23-jarige renner is einde contract bij Alpecin-Deceuninck.