'Gewaardeerde helper van Remco Evenepoel vertrekt wel degelijk en heeft een fraaie optie achter de hand'

Het kan verkeren in de koers. Een helper van Remco Evenepoel leek op weg naar een contractverlenging, maar werd onlangs plots in verband gebracht met een vertrek. Dat gaat er wel degelijk komen.

Ciro Scognamiglio, de bekende journalist van La Gazzetta dello Sport, bevestigt dat Gianni Moscon Soudal Quick-Step zal verlaten aan het einde van 2024. Het is nu ook bekend bij welke ploeg hij volgend jaar terecht zal kunnen. Moscon zou in 2025 uitkomen voor Red Bull-BORA-hansgrohe. De overeenkomst is in kannen en kruiken.

Het is nu enkel nog wachten op de officiële voorstelling bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Waarschijnlijk zal Soudal Quick-Step het afscheid van Moscon aankondigen. Nochtans zag het er vijf weken geleden helemaal anders uit. Patrick Lefevere was vol lof over het knechtenwerk van de Italiaan in de Tour en liet verstaan dat hij aan boord zou blijven.

Plotse verandering bij Soudal Quick-Step

Scognamiglio meldde dat er zelfs onderhandeld zou worden over een nieuw contract van twee jaar. Groot was de verrassing toen Daniel Benson enkele dagen geleden meldde dat Soudal Quick-Step finaal toch niet tot een contractvoorstel was overgegaan. Dat nieuws deed dus vermoeden dat het de ploeg was die niet meer met Moscon verder wilde.

Dat Moscon naar een prestigieuze ploeg als Red Bull-BORA-hansgrohe kan, werpt weer een ander licht op de zaak. Door het instappen van Red Bull zijn er aardig wat financiële middelen aanwezig bij die ploeg en dan ga je als wielrenner toch eens nadenken. Het is zo niet meteen duidelijk of het nu Moscon is die aanstuurt op een vertrek of Soudal Quick-Step.

Moscon maakt andere keuze dan Evenepoel

Zonder nieuwe onverwachte wendingen zal het dus wel tot een afscheid komen. Ook Remco Evenepoel zelf werd lange tijd met Red Bull-BORA-hansgrohe in verband gebracht, maar hij heeft nog een lopend contract en blijft wél bij Soudal Quick-Step.