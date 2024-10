'Patrick Lefevere draait zijn kar en zorgt voor onverwachte wending bij Soudal Quick-Step'

Soudal Quick-Step heeft zijn huiswerk voor 2025 bijna klaar. Het heeft nog één plaatsje in zijn team en dat lijkt niet voor Gianni Moscon te zijn.

Soudal Quick-Step kondigde al de komst van Eenkhoorn (Lotto Dstny), Hayter (INEOS Grenadiers), Van Gestel (TotalEnergies), Schachmann (Red Bull-BORA-hansgrohe), V. Paret-Peintre (Decathlon-AG2R) en Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step Devo) aan.

Daarmee zijn er al 29 van de 30 plekken ingevuld voor 2025 met het vertrek van Alaphilippe, Asgreen, Hirt en Masnada. Op 1 augustus verklaarde Patrick Lefevere bij Daniel Benson dat Gianni Moscon niet zou vertrekken, maar zou bijtekenen.

Geen Moscon, wel Garofoli

Volgens diezelfde Benson is dat echter niet het geval. Soudal Quick-Step zou de Italiaan geen contractvoorstel gedaan hebben voor 2025. Moscon hielp Evenepoel dit jaar nochtans aan zijn derde plaats in de Tour.

De laatste plek voor 2025 bij Soudal Quick-Step lijkt voor de Italiaan Gianmarco Garofoli (22) te worden, dat meldt La Gazzetta dello Sport. Garofoli rijdt sinds vorig jaar voor Astana en is er einde contract.

Garofoli liet zich dit jaar opmerken in de Vuelta met twee keer een negende plaats in een etappe. In de Ordiziako Klasika (1.1) sprintte de Italiaan naar de zevende plaats. Officieel is de transfer van Garofoli nog niet.

🚨Moscon is not staying at Soudal Quick-Step for 2025. No contract offer from the team. 🇮🇹🇧🇪 — Dnlbenson (@dnlbenson) October 7, 2024