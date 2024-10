Mening Alpecin-Deceuninck betekent niet automatisch drastisch besluit Van der Poel: "Dat is de essentiële vraag"

Zit er een drastisch besluit van Mathieu van der Poel aan te komen of niet? Bij Alpecin-Deceuninck zijn ze wel van mening dat het beter zou zijn richting het voorjaar om niet te crossen, maar wellicht wacht Van der Poel minstens nog een jaar om voor die optie te gaan.

U kon al lezen dat pas na de vakantie van Van der Poel een beslissing genomen zal worden over zijn komende veldritwinter. Op de voorstelling van Crelan-Corendon stond teammanager Philip Roodhooft ook de Vlaamse kranten te woord over Van der Poel. Binnen zijn ploeg is er een duidelijke mening over wat het beste zou zijn, maar de bal ligt in het kamp van Van der Poel.

"Ik denk dat Mathieu nog honger heeft, maar niet langer de behoefte voelt om vijftien crossen te rijden", zegt Roodhooft in HLN over de goesting van zijn renner om aan veldrijden te doen. "Dat is ook normaal wanneer je alles al hebt gewonnen." Van der Poel laat zelf nog open of hij gaat crossen in het nieuwe seizoen. "Hij doet dat bewust, omdat er gewoon nog geen beslissing in is genomen."

WK-record in zicht voor Van der Poel

De algemene verwachting is wel dat we hem wel degelijk nog op de cross gaan zien. "Het is ook mijn persoonlijk gevoel. In een crosseizoen blijven er enkele hoofdpunten - om dan het WK niet te noemen - die voor hem interessant blijven." Is het WK dat ook nog? "Hij heeft zes WK's gewonnen en het record is zeven. Wat denk je zelf?"

Het zit dus wel in zijn achterhoofd om het record van Eric De Vlaeminck te evenaren? "Die vraag moet je aan hem stellen, maar zijn carrière zal geen tien jaar meer duren. Hij zal geen dingen laten liggen die hij kan meenemen én die belang hebben, maar er moet altijd ruimte zijn." En past een WK veldrijden op 2 februari in de planning? "Dat is de essentiële vraag, en niet of hij nog wil crossen."

Philip Roodhooft voorstander van winter zonder cross

Bij Het Nieuwsblad valt ook te lezen welke mening Roodhooft zelf is toegaan. Hij stelt onomwonden dat het beter zou zijn richting het voorjaar als Van der Poel niet zou crossen. Roodhooft is er op zijn hoede voor dat het veldritseizoen een negatieve impact zou hebben op het klassieke voorjaar. Hij beseft dat Van der Poel het uithangbord van de cross is, maar wijst erop dat er ook altijd iets van hem verwacht wordt.