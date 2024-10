Philip Roodhooft zegt welke stap nu écht helderheid moet scheppen over de veldritwinter van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel zei dat het WK gravel zijn laatste doel uit 2024 was. Tijd nu om de veldritwinter uit te stippelen dus.

Het is ploegbaas Philip Roodhooft die de plannen uit de doeken mag doen in de media. Alleen: die plannen liggen nog niet definitief vast. Het is dus nog niet bekend waar en wanneer Mathieu van der Poel het veld in zou duiken. Ze moeten bij Alpecin-Deceuninck nog één en ander uitklaren. "Als ik het wist, zou ik het zeggen, maar we weten het zelf niet", zweert Roodhooft bij Sporza.

Het is wel logisch dat na het WK gravel de riem er even af mag bij Van der Poel. Sowieso zou zijn eerste cross er nog niet onmiddellijk aankomen. "Sinds maandag heeft hij vakantie", meldt Roodhooft ook nog. "Na zijn vakantie zitten we traditioneel samen met Mathieu en zijn trainer, om op een hele informele manier een plan te smeden."

Roodhooft legt prioriteit bij Alpecin-Deceuninck uit

Het mag wel duidelijk zijn dat het voorjaar op de weg absolute prioriteit geniet ten opzichte van het veldritseizoen. "Niet dat we dat beter of plezanter vinden, maar het wegwielrennen heeft wel veel meer impact en rendement voor de sponsors", is de eenvoudige verklaring van Roodhooft, die dus zeker niet neerkijkt op het veldrijden.

Als we het zo horen, is er nog weinig concreet over de veldritwinter van Mathieu van der Poel. Daaruit zou je ook kunnen concluderen dat het nog niet zeker is of die veldritwinter er überhaupt komt. Is het een reële mogelijkheid dat Van der Poel het veldrijden een seizoen links laat liggen? "Daar gaan we niet over speculeren", spreekt Roodhooft zich er nog niet over uit.

Fans Van der Poel moeten geduld tonen

De fans van Van der Poel moeten dus nog even geduld tonen om te weten of ze hem na het WK gravel snel opnieuw in België in actie zien.