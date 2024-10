OFFICIEEL: Team UAE zet succesvolle aanpak verder en doet met nieuw toptalent hetzelfde als bij Tadej Pogacar

Team UAE is meer dan Tadej Pogacar. De ploeg zet dan ook zijn succesvolle aanpak verder: het bouwt aan een brede basis door in te zetten op de jeugd. Bij de absolute toptalenten kan dat ook gepaard gaan met megacontracten.

Zo ging het destijds ook met Tadej Pogacar zelf. In 2021 tekende de Sloveen een overeenkomst voor zes jaar, waardoor hij tot 2027 onder contract ligt bij UAE. Dit jaar zijn er ook al geruchten opgedoken dat dit contract opengebroken zou worden en UAE zo met Pogacar verder zou gaan tot 2029 of 2030. Kortom, voor lange contracten deinzen ze bij UAE niet terug.

Zolang het potentieel van de renner dat maar wettigt. Dat lijkt ook het geval te zijn bij de 18-jarige Pablo Torres. UAE kondigt aan dat dit jonge talent volgend jaar opgenomen zal worden in de WorldTour-ploeg, na een jaar bij UAE Gen Z, de opleidingsploeg. Torres werd dit jaar tweede in de Giro Next Gen en in de Ronde van de Toekomst.

Torres in de voetsporen van Pogacar

Het gaat om veel meer dan enkel de doorstroming van een jonge renner. Torres heeft ook op zijn beurt een contract voor maar liefst zes jaar getekend en ligt zo vast tot het einde van 2030. "Het is voor mij een droom om deel te worden van de WorldTour-ploeg van UAE. Ik heb al hard gewerkt om deze grote stap te kunnen zetten, maar het werk is nog maar juist begonnen."

👋🇪🇸 We’re thrilled to announce that Pablo Torres will join the team from 2025!



¡Bienvenido, Pablo!#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/UYtiyg8FG3 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 8, 2024

Dat wijst dus op enorm veel ambitie voor de toekomst. "Er is nog altijd veel werk aan de winkel om het beste van mezelf te kunnen laten zien bij deze ploeg. Ik ben heel dankbaar voor de steun en het vertrouwen die ik vanaf dag 1 gekregen heb." Het wordt zeker en vast boeiend om de volgende jaren de ontwikkeling van Torres in de gaten te houden.

Soler verlengt contract bij UAE

In de marge van het nieuws over Torres kondigde UAE ook aan dat Soler bijgetekend heeft tot 2027. Pogacar kan dus op zijn meesterknecht blijven rekenen.