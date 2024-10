Philip Roodhooft verdedigt Mathieu van der Poel tegen de kritiek die op hem afkomt: "Geen reden tot klagen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Ondanks al zijn verwezenlijkingen ontsnapt ook Mathieu van der Poel niet aan kritiek. Philip Roodhooft neemt het voor hem op.

De wereldtitels van Mathieu van der Poel blijven niet onbesproken. Zo reageerde Van der Poel al op het feit dat er tijdens het WK gravel ook over heel wat asfalt gereden werd. Na zijn wereldtitel op de weg van vorig jaar was dan weer te horen dat wegens zijn relatief laag aantal koersdagen zijn regenboogtrui weinig te zien was doorheen het jaar.

Sommigen hebben een ander beeld van wat een wereldkampioen zou moeten zijn. "Ik hoor dan soms dat Mathieu weinig koersagen heeft, maar als je puur kijkt naar 2024, zijn er weinig renners die structureel en op gezette tijden deliveren zoals hij doet", neemt Roodhooft het in HLN op voor zijn pupil. Het gaat om het niveau dat gehaald wordt bij de grote afspraken, niet om het aantal dagen in de regenboogtrui.

Van der Poel kan uitstekend pieken

Het pieken naar die grote wedstrijden toe, dat heeft Van der Poel haast als geen ander onder de knie. "Je hebt natuurlijk Pogacar, maar er zijn ook andere renners die een heel seizoen afstemmen op de Tour, en dan nog van veertien ritten zeggen dat ze niet voor hen bestemd zijn." Bij Van der Poel liggen de doelen wel verspreid, ook al ligt de voornaamste focus op het voorjaar.

"Over Mathieu zijn inzetbaarheid hebben we op geen enkel moment reden tot klagen", vindt Roodhooft. "Uiteindelijk heeft hij dit jaar weer twee WK's en twee monumenten gewonnen", stipt de teammanager van Alpecin-Deceuninck terecht aan. Dat zijn dan het WK veldrijden, het WK gravel, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Pogacar nu in de regenboogtrui

Vanaf nu is het aan Pogacar om de regenboogtrui te laten schitteren. Van der Poel zal na zijn knappe derde plaats ook wel goede herinneringen overhouden aan de WK-wegrit.