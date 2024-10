Geen echte gravelkampioen? Van der Poel reageert op kritiek op WK-parcours van Leuven

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel werd wereldkampioen gravel. Achteraf kwam er echter veel kritiek op het parcours in Leuven.

Mathieu van der Poel won bijzonder dominant het WK gravel in Leuven. Eén echte versnelling was voldoende om weg te rijden bij Florian Vermeersch.

Achteraf was er de nodige kritiek op het parcours in Leuven, omdat er voor veel mensen te vaak op beton gereden moest worden en het niet veel meer met gravel te maken heeft.

“Gravel is een echt evenement aan het worden”, vertelt de kersverse wereldkampioen Mathieu van der Poel aan Het Nieuwsblad. “Het is ook een wedstrijd die leeft onder de renners. Zowat alle profs rijden tegenwoordig op gravel.”

Voor de sponsors en de fietsconstructeurs is het WK heel erg belangrijk, maar er wordt ook meer en meer geopperd dat het een soort van circus is.

“Nee hoor. Neem nu die fietsbrug over het station. Het heeft zijn charme, vind ik. En je moet natuurlijk een manier vinden om uit de stad te geraken, hé. Je kan niet verwachten dat, zoals in Amerika, de wedstrijd volledig over onverharde wegen loopt.”