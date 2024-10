CEO van Lotto-ploeg Stéphane Heulot niet mals voor vertrekkende sponsor Dstny

Lotto Dstny zoekt nog altijd naar een nieuwe sponsor door het vertrek van Dstny. CEO Stéphane Heulot vindt het jammer dat het zo lang duurde voor er duidelijkheid was over het vertrek van Dstny.

Sinds twee jaar prijkt Dstny op de trui van de Lotto-ploeg, maar aan dat huwelijk komt er straks alweer een einde. En dus moet de ploeg naar een nieuwe sponsor, volgens CEO Stéphane Heulot zijn er gesprekken met verschillende bedrijven.

Toch is er volgens Heulot geen financieel probleem als er geen vervanger voor Dstny wordt gevonden in 2025. "Budgettair verandert er helemaal niets voor volgend jaar", stelt Heulot bij Het Nieuwsblad.

Heulot over impact vertrek Dstny

Toch heeft het vertrek van Dstny wel degelijk impact op de ploeg in 2025. Want het bedrijf heeft de Lotto-ploeg volgens Heulot heel lang in het ongewisse gehouden of het zou doorgaan als sponsor of niet.

"Uiteindelijk hebben ze gewacht tot het einde van de Tour. Jammer. Dat had vroeger gekund. Daardoor hebben we tijd verloren", stelt Heulot. Daardoor heeft de ploeg een stap terug moeten zetten op de transfermarkt.

De Lotto-ploeg ziet met onder meer Florian Vermeersch (UAE), Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step), Andreas Kron (Uno-X Mobility) en Harm Vanhoucke (Q36.5) heel wat renners vertrekken.