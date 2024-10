Ontdek het volledige veldritprogramma van Thibau Nys: "Dat wordt de doelstelling"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys begint zaterdag aan zijn tweede volledige seizoen bij de profs in het veld. Zijn volledige programma lijkt al vast te liggen.

Vorig jaar begon Thibau Nys uitstekend aan zijn eerste seizoen bij de profs met meteen drie zeges. Hij won in Beringen, Waterloo en op de Koppenberg. Daarna viel Nys wat terug en stond hij nog amper één keer op het podium.

Nu hij een jaartje ouder is wil Nys die regelmaat wel laten zien, dat stelt ook vader Sven Nys. "Hij moet kunnen strijden voor het podium in elke wedstrijd, dat wordt de doelstelling", zegt vader Nys bij HLN.

De eerste piek van Thibau Nys moet begin november worden verwacht, wanneer de Koppenbergcross en het EK veldrijden worden gereden. In december zal Nys dan eens een week niet crossen, om een stage in te lassen.

"Omdat hij dan al met het wegprogramma in het achterhoofd zit. Dan volgt een heel drukke kerstperiode met belangrijke wedstrijden. Dan wordt het toeleven naar het BK in Zolder en het WK in Liévin." Dat levert dan volgend programma op volgens ROBtv.

Programma Thibau Nys veldrijden

12/10/2024: Beringen

20/10/2024: Ruddervoorde (Superprestige)

27/10/2024: Overijse (Superprestige)

01/11/2024: Koppenbergcross (X2O-trofee)

03/11/2024: EK Pontevedra, Spanje

10/11/2024: Lokeren (X2O-trofee)

16/11/2024: Merksplas (Superprestige)

17/11/2024: Hamme (X2O-trofee)

24/11/2024: Antwerpen (Wereldbeker)

01/12/2024: Dublin, Ierland (Wereldbeker)

15/12/2024: Namen (Wereldbeker)

21/12/2024: Hulst, Nederland (Werelbeker)

22/12/2024: Zonhoven (Wereldbeker)

26/12/2024: Gavere (Wereldbeker)

30/12/2024: Diegem (Superprestige)

01/1/2025: GP Sven Nys Baal (X2O-trofee)

03/1/2025: Koksijde (X2O-trofee)

05/1/2025: Dendermonde (Wereldbeker)

12/1/2025: BK Heusden-Zolder

19/1/2025: Benidorm, Spanje (Wereldbeker)

25/1/2025: Maasmechelen (Wereldbeker)

26/1/2025: Hoogerheide (Wereldbeker)

02/2/2025: WK Liévin, Frankrijk