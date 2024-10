Eli Iserbyt heeft glasheldere reden om te hopen op hype rond hem en Thibau Nys: "Je moet daar niet flauw over doen"

Eli Iserbyt maakt zich op om weer vaak te juichten tijdens het veldritseizoen. Als Thibau Nys hem niet te veel in de weg legt, natuurlijk. Iserbyt is wel te vinden voor een felle tweestrijd waar een hype rond kan gemaakt worden.

Iserbyt vs Nys: gaat dat het verhaal worden de komende weken? "Er gaan altijd andere renners meedoen - Michael Vanthourenhout zou wel eens goed aan het seizoen kunnen beginnen - maar ik zou het niet slecht vinden als we vaker zo'n duel zouden krijgen. Van mij mag daar een beetje hype rond gecreëerd worden. Dat trekt volk", legt Iserbyt uit in Het Laatste Nieuws.

De veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal is al vaak de man geweest met veruit de meeste regelmaat onder de crossers. Je zou dan kunnen denken dat hij veel liever als een soort alleenheerser door het veldritseizoen gaat, tenminste tot Van Aert en/of Van der Poel er bijkomen. "Neen, ik vind het toffer als ik er voor moet vechten", verrast Iserbyt.

Thibau Nys moeilijk te doorgronden

Thibau Nys laat verstaan nog geen top te zijn. Toch is hij de man die Iserbyt in de gaten zal houden. "Ik neem Thibau het meest ernstig van alle tegenstanders. Je moet daar niet flauw over doen: hij is een slimme gast die een finale in de benen heeft. De voorbije vier jaar wist ik bij iedereen wat ik moest doen als ik ermee voorop kwam. Thibau is moeilijker te doorgronden."

Het is uiteraard een enorm wapen als je voor je tegenstanders kan verdoezelen of je blaakt van uitstekende vorm of net een moeilijk moment kent. Dat is blijkbaar wel iets wat de zoon van Sven Nys in zich heeft. "Bij anderen weet ik wanneer ik moet versnellen om ze in de problemen te brengen. Thibau is lastig te lezen", merkt Iserbyt op.

Vergelijking tussen Nys en Pidcock

Van Aert en Van der Poel zijn nog van een andere categorie, maar de vergelijking met Pidcock gaat wel op. "Het is van Pidcock geleden dat ik iemand tegengekomen ben waarvan ik denk: dit gaat moeilijk worden."