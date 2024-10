"Met een gouden fiets langs die brug": Remco Evenepoel klaar voor plek des onheils

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Ronde van Lombardije staat morgen op het programma. Ook Remco Evenepoel is van de partij in Italië.

Wie de Ronde van Lombardije en Remco Evenepoel in één zin noemt, komt automatisch uit bij zijn zware valpartij in 2020. Evenepoel liep toen een bekkenbreuk op.

Voor het eerst sinds toen passeert de koers opnieuw langs de plek waar het noodlot voor Evenepoel toesloeg, al is het wel in de omgekeerde rijrichting.

“Ik denk dat het dit jaar wat moeilijker wordt om uit de bocht te gaan, want we rijden die Colma di Sermano deze keer naar boven. De snelheid zal niet hoog genoeg liggen om de bocht te missen, dat is al positief”, begint grapjas Evenepoel.

De val van 2020 heeft Evenepoel naar eigen zeggen al achter zich gelaten. “Vorig jaar hebben we die plaats bezocht en het is goed dat ik dat gedaan heb, samen met mijn vrouw Oumi.”

“We keken nog eens naar het punt waar het allemaal gebeurde en probeerden nog eens te analyseren wat ik fout gedaan had. Dat heeft me enorm geholpen om met wat minder schrik rond te rijden. Niet alleen in Lombardije, maar ook elders.”

Evenepoel is volledig over die valpartij. De plek bezoeken heeft hem sterker en volwassener gemaakt. “Het behoort tot het verleden. En ik heb sindsdien wel mooie dingen bereikt. Nu kan ik daar met een gouden fiets langs die brug rijden, dat zegt genoeg over waar ik nu sta.”