Remco Evenepoel windt er geen doekjes om en zwaait wereldvedette en inspiratiebron uit met lovende woorden

Remco Evenepoel heeft nog eens verklaard hoezeer een andere wereldvedette een inspiratiebron voor hem is. Hij heeft het dan over Rafael Nadal.

Het is uiteraard geen toeval dat Evenepoel uitgerekend nu met die woorden komt. Rafael Nadal heeft pas in een videoboodschap zijn afscheid aan het tennis aangekondigd. De 38-jarige ster gaat nog eens de finale van de Davis Cup, een landentoernooi in het tennis, spelen voor Spanje en bergt daarna zijn racket op. Het einde van een prestigieuze carrière.

Nadal stond als veertienvoudig winnaar van Roland Garros bekend als de ultieme gravelkoning en won in totaal 22 Grand Slams. Hoewel hij dus actief is in een heel andere sport, heeft ook wielrenner Remco Evenepoel immens veel respect voor zijn prestaties. Op de Olympische Spelen zei Evenepoel al dat Nadal wel één van de sporters is die hij eens zou willen ontmoeten.

Evenepoel noemt Nadal een legende

Evenepoel is dan ook één van de personen die gereageerd heeft op de video van Nadal op Instagram. "Respect, legende", schrijft Evenepoel in hoofdletters, gevolgd door enkele emoji's die duidelijk maken dat Remco Rafa graag aan het werk zag. "Bedankt voor alle inspirerende dingen die je gedaan hebt", voegt Evenepoel er nog aan toe.

Nadal was dus niet enkel een topper uit een andere sport, maar ook een inspiratiebron. Dat zal niet enkel voor Evenepoel zo geweest zijn. Uit de hele sportwereld komen er tal van reacties op het afscheid van Nadal. Bijvoorbeeld in de wereld van de autosport komen er lovende woorden naar buiten over de verwezenlijkingen van Nadal.

Hele sportwereld looft tennisster

"Je bent een ware inspiratie voor mij en alle atleten uit deze generatie", schrijft F1-rijder Esteban Ocon. "Bedankt voor alles!" Zijn landgenoot Romain Grosjean is het roerend met hem eens. "Legende! Bedankt voor alle mooie souvenirs."