Trainer van Remco Evenepoel helemaal in de wolken met nieuw initiatief bij Soudal Quick-Step

De missie om beter te worden stopt nooit voor Remco Evenepoel & co. Zijn trainer is dan ook dolgelukkig dat ze voortaan bij Soudal Quick-Step een nieuwe partner aan hun zijde hebben.

De Belgische wielerploeg werkt voortaan samen met TrainingPeaks, een softwarebedrijf uit Louisville, in de Amerikaanse staat Colorado. Het staat bekend als het meest toonaangevende platform voor atleten en coaches in de topsport. Aan de hand van de gegevens die Soudal Quick-Step verzamelt moet dit dus tot een nieuwe impuls leiden.

Zo kan per renner een nog meer gestructureerde training uitgebouwd kunnen worden. Het is logisch dat iemand als Koen Pelgrim dan wel mee in de wolken is. Pelgrim is erg bezig met performance analyse en is vooral bekend als trainer van kopman Remco Evenepoel. De Nederlander heeft een extra tool om met de beschikbare data aan de slag te gaan.

Trainer Evenepoel kijkt uit naar samenwerking

"Het is belangrijk voor ons om deze overeenkomst met TrainingPeaks te hebben", benadrukt Koen Pelgrim dan ook op de site van zijn ploeg. "Hun unieke platform maakt het verzamelen, analyseren en samenstellen van een geschikt trainingsplan een tweerichtingsrelatie tussen ons en onze renners. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking."

Ook bij TrainingPeaks zien ze het helemaal zitten. Dat laat medeoprichter Dirk Friel weten. "We zijn er trots op dat we de coaches en renners van Soudal Quick-Step kunnen ondersteunen als hun officiële softwareleverancier. Deze samenwerking voegt zich bij de uitgebreide lijst van UCI-professionele teams die vertrouwen op TrainingPeaks om hen te helpen op het hoogste niveau te presteren."

Soudal Quick-Step volgt de trend

Soudal Quick-Step is dus lang niet de enige formatie in het profwielrennen die met het Amerikaanse bedrijf in zee gaat.