Nys en Wellens weten het zeker: dit gaat Mathieu van der Poel doen deze winter

Zien we de Mathieu van der Poel deze winter in het veld? Sven Nys en Bart Wellens zien de wereldkampioen een heel beperkt programma afwerken.

Toen hij in februari de regenboogtrui voor de zesde keer mocht aantrekken in Tabor zaaide Mathieu van der Poel twijfel of hij dit seizoen wel zou crossen. Dat deed hij de voorbije maanden nog enkele keren.

Op dit moment neemt Van der Poel vakantie, daarna wordt er een beslissing genomen over zijn programma in het veld. Zien we de wereldkampioen deze winter wel in het veld? Sven Nys en Bart Wellens denken van wel.

Beperkt programma Van der Poel?

"Twee of drie crossen, dat gaat het worden", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. Hij denkt onder meer aan Hoogerheide (26 januari) en misschien Maasmechelen daags voordien. Om de week daarna het WK in Liévin te rijden.

Bart Wellens denkt ook dat Van der Poel zijn programma beperkt zal houden. "Ik zie hem vijf of zes crossen rijden. Een beetje afhankelijk van hoe goed of slecht het weer deze winter zal zijn", stelt hij.

Wellens ziet Van der Poel wel nog een paar crossen aan zijn programma toevoegen eens hij bezig is. Op de weg rijdt Van der Poel vaak ook nog wedstrijden die eerst niet op zijn programma stonden.