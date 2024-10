José De Cauwer ziet nog twee duidelijke gaten in het palmares van Tadej Pogacar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar sloot zaterdag zijn seizoen af met een vierde zege op rij in de Ronde van Lombardije. Welke uitdagingen resten er nog voor de Sloveen in het wielrennen?

Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en het eindklassement in de Giro en de Tour, het WK op de weg en de Ronde van Lombardije. Het is maar een greep uit de maar liefst 25(!) overwinningen van Tadej Pogacar in 2024.

De Sloveen heeft er een uitzonderlijk jaar opzitten, maar de vraag is wat de toekomst hem nog brengt. Op zijn 26ste heeft Pogacar al bijna alles gewonnen wat er te winnen valt in het wielrennen. Zijn er nog uitdagingen voor Pogacar?

De Cauwer zit nog gaten in palmares Pogacar

"Vroeger maakte men lijstjes en nu gaat het over afvinken", zegt José De Cauwer bij Sporza. Hij ziet onder meer de Vuelta, waar Pogacar in 2019 derde werd. Ook Milaan-Sanremo ontbreekt nog, dit jaar werd Pogacar derde.

"En zoeken naar nieuwigheden, maar wat is er nog nieuw voor deze kerel? Van nog verder in de aanval trekken, ik denk niet dat dat nog bestaat", stelt De Cauwer. Op het WK viel Pogacar op 100 km aan, in de Strade Bianche reed hij 81 km solo.

"Ik denk dat we vooral moeten genieten van deze Pogacar en van het geweldige jaar dat we achter de rug hebben", stelt De Cauwer nog. Hij ziet Pogacar ook als tweede beste renner ooit, nog altijd na Eddy Merckx.