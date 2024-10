Lotte Kopecky schrijft op deze manier absolute Belgische wielergeschiedenis

Het is Lotte Kopecky gelukt. Na een absoluut boerenjaar is ze nu ook officieel de beste renster van 2024 in de World Tour. Ze moest er wel in de laatste race van het jaar tot het absolute gaatje gaan.

Een rit en het eindklassement in de UAE Tour, Strade Bianche, Nokere Koerse, Parijs-Roubaix, twee ritten en het eindklassement in de Tour of Britain, het BK tijdrijden en BK op de weg, een rit in de Giro en de Ronde van Romandië, het EK tijdrijden en het WK op de weg.

Zestien overwinningen

Met 14 overwinningen deed Lotte Kopecky in 2024 al minstens even goed dan in 2023, maar ze eindigde dit jaar wel meer in de top drie en in de top tien. En dus kon er nog een mooi extraatje volgen.

In de Simac Ladies Tour sloot Kopecky haar wegseizoen af met een ritzege én de eindzege, waardoor ze nu op zestien overwinningen staat.

Eindwinnares bij de UCI

Kopecky was tot op 30 UCI-punten van Demi Vollering gekomen en moest in de eindafrekening nog 'gewoon' in de top achttien eindigen. Even was er paniek na een valpartij op zaterdag, maar ze kon zondag alsnog rijden.

En dus de dagzege én eindzege pakken, waardoor Kopecky over Vollering springt in de eindstand voor 2024. Daarmee schrijft de Belgische zeer duidelijke wielergeschiedenis voor ons land. Ze had het ook als een persoonlijk doel gesteld.