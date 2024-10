Toon Aerts valt opnieuw net naast het podium en zegt wat er fout liep in Beringen

Toon Aerts toonde op het WK gravel dat zijn vorm goed zit en dat bleek ook in de eerste cross van het seizoen in Beringen. Aerts viel wel opnieuw naast het podium.

Vorig seizoen mocht Toon Aerts nog drie crossen rijden na zijn dopingschorsing. In Sint-Niklaas en Brussel werd Aerts meteen vierde, in Oostmalle viel Aerts zwaar en brak hij zijn neus. In het nieuwe seizoen trekt Aerts de goede lijn wel door.

Op het WK gravel toonde Aerts al dat zijn vorm goed zat, hij werd knap tiende. In Beringen leek Aerts ook even op weg naar de zege, na enkele aanvallen. Het zou zijn eerste zege sinds februari 2022 geweest zijn.

Aerts ziet zege nog uit handen glippen

Maar Aerts viel in de finale nog terug en moest opnieuw vrede nemen met de vierde plaats. "Ik heb me wel even opgeblazen", zei Aerts achteraf. "Toen Michael lek reed, dacht ik dat dat het moment was om ervan te profiteren. Ik zette vol aan, maar het bleek een chasse-patate."

"De eerste cross van het seizoen is altijd wat wennen, maar voor mij nog meer. Mijn comeback vorig seizoen telde maar drie crossen. Dat was in een week weer voorbij. Dit is de échte nieuwe start van mijn carrière."

Aerts zal de komende weken wel achteraan moeten blijven starten doordat hij weinig UCI-punten heeft. Als Aerts de ereplaatsen aan elkaar blijft rijgen, zal hij wel stilaan opschuiven aan de start.