Bruyneel neemt één man in het vizier en zegt in welk jaar we wellicht einde INEOS meemaken: "Dat houdt geen steek"

Het is nog net geen voorspelling over het einde van INEOS, maar het scheelt niet veel. Johan Bruyneel kijkt met grote ogen naar de ontwikkelingen bij wat ooit bekend stond als het beste team in het profpeloton.

"Het alarm ging bij mij af toen Steve Cummings zonder verklaarbare reden aan de kant werd gezet voor de Tour de France", zegt Bruyneel in de podcast The Move. "Hij was de baas van alle ploegleiders. Hij moest thuis blijven en de ploeg zei in een belachelijk statement dat Cummings alles van thuis uit ging managen. Dat houdt geen steek."

Er zijn wel meerdere personen die ofwel met een dispuut lijken te zitten ofwel gewoon weggaan. "Dan zie je Dan Bigham, de man achter het werelduurrecord van Filippo Ganna en die eerst zelf het record gebroken had, en zijn assistent naar Red Bull gaan. Er zijn bij INEOS vreemde dingen aan de hand. Ratcliffe is niet meer zo geïnteresseerd in de wielerploeg, of anders zijn het zijn adviseurs die er niet meer geïnteresseerd in zijn."

Jim Ratcliffe lijkt speelgoedje beu

Bruyneel neemt vooral de CEO van het chemiebedrijf in het vizier. "Ik denk dat Jim Ratcliffe zijn speelgoedje beu is. Dit lijkt mij een gradueel doen uitsterven van Team INEOS. Ze lijken nu bezig met hoe dat proces te versnellen, want sommige renners liggen onder contract tot 2027. Ze hebben geen topper meer aangetrokken en Pidcock is hun grootste talent."

Uitgerekend rond hem is de meest recente controverse ontstaan. Dat zegt genoeg. Zijn selectie voor de Ronde van Lombardije werd teruggedraaid. Misschien staat een ploeg op het punt om zijn contract over te nemen en willen ze het risico niet lopen dat hij nog geblesseerd geraakt. "Voor die ene koers? Dat houdt geen steek", moet Bruyneel opnieuw zeggen.

INEOS geeft geen grote contracten meer

"Ze hebben wel jong talent vastgelegd, maar geven hen geen grote contracten", merkt de ex-ploegleider op. "Ze hebben geen betekenisvolle investeringen meer gedaan. Dit lijkt het begin van het einde voor Team INEOS. Ze zullen er volgend jaar zeker nog zijn. Over 2026 heb ik mijn twijfels en in 2027 denk ik niet dat ze nog bestaan."