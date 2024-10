Lotte Kopecky heeft opnieuw fantastisch nieuws voor de Belgische wielerfans

Lotte Kopecky komt deze week in actie op het WK baanwielrennen in Denemarken. Ze zal dit jaar echter ook haar opwachting maken voor het Belgische wielerfeest op de piste.

Na het WK baanwielrennen in Denemarken, waar Kopecky haar wereldtitels in de puntenkoers en de afvalling verdedigt, zal de riem er even afgaan bij Kopecky. Al zal ze een maand later alweer in België aan de start staan.

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 november neemt Kopecky namelijk deel aan de Ladies Cup tijdens de Zesdaagse van Gent. Op beide avonden zal er telkens een afvalling en een puntenkoers gereden worden.

Ook vorig jaar tekende Kopecky present voor de Ladies Cup. "Dit is wel voldoende in het midden van de winter", zei Kopecky toen bij Sporza. "In deze periode onderhoud ik mijn pistegevoel en dit komt perfect van pas."

Olympisch kampioen Thomas van de partij

De mannen geven van 12 tot 17 november het beste van zichzelf op de piste in Gent. De organisatie heeft met de Fransman Benjamin Thomas al een eerste topnaam aangekondigd die erbij zal zijn.

Thomas werd in Parijs olympisch kampioen in het omnium en zal dus een kandidaat zijn voor de eindzege. De komende dagen maakt de organisatie ook de andere namen bekend die in Gent rondjes zullen rijden.