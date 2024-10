Remco Evenepoel blijft veeleisend voor Soudal Quick-Step: "Mag niet eindeloos duren"

Er waren geruchten dat Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe zou vertrekken, maar uiteindelijk blijft hij gewoon bij Soudal Quick-Step. Zijn eisen blijven wel hoog liggen.

Remco Evenepoel wordt wel vaker aan een vertrek bij Soudal Quick-Step gelinkt, maar de geruchten over een overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe bleven maar komen. Nu is die overstap, toch in 2025, van de baan.

Evenepoel is veeleisend voor zichzelf. "Er wordt van me verwacht dat ik me tot in de puntjes soigneer, ‘genen brol fret’ en zo. En presteer", zegt hij bij HLN. En dat verwacht hij ook van de mensen met wie hij samenwerkt.

Evenepoel droomt van de Tour

"Voor een goed begrip: dat dóen ze, ik heb een fantastische entourage die zich geweldig voor me uitslooft", maakt Evenepoel duidelijk. Evenepoel bereikte al veel bij Soudal Quick-Step, maar er rest ook nog wat.

Onder meer de Tour. Evenepoel beseft dat het niet makkelijk wordt. En het is enkel realiseerbaar in de juiste en tot in de puntjes afsgestelde structuur. "Zo'n dingen hebben sowieso tijd nodig, maar... het mag ook niet eindeloos duren."

Evenepoel wordt in januari 25 en begint straks aan zijn zevende profjaar. "Ik ga geen twintig jaar meer koersen. Waar ik toe wil komen: er zijn eisen van de ploeg uit, er zijn eisen van mij uit. En die moeten overeenstemmen."