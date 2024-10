Thibau Nys zegt 'nee' tegen Ruben Van Gucht: "Hij maakte van zijn hart een steen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys heeft zinnen gezet op het veldritseizoen en wil opnieuw schitteren. En daar offert hij ook dingen voor op naast de cross.

Vorig seizoen won Thibau Nys meteen crossen met Beringen, Waterloo en de Koppenberg. Daarna zakte Nys wat weg en stond nog maar één keer op het podium in Benidorm. Dit jaar wil Nys opnieuw scoren in het veld.

Na zijn negen overwinningen op de weg werd verwacht dat Nys ook in het veld een stap vooruit zou zetten. Maar na zijn vakantie werd Nys ziek in september en lag hij bijna een week in bed. Toch wil Nys nog altijd scoren.

Thibau Nys zegt nee tegen Ruben Van Gucht

Afgelopen zaterdag in Beringen kwam Nys er nog niet aan te pas, hij werd 12de op bijna twee minuten van zijn ploegmaat en winnaar Lars van der Haar. Maar onder meer de Koppenbergcross op 1 november heeft Nys wel aangestipt.

In Sporza Daily gaf Sporza-commentator Ruben Van Gucht een voorbeeld van de opofferingen die Nys daarvoor maakt. "Ik had hem uitgenodigd voor de eindeseizoensshow van Wielerclub Wattage in de Carré (op 16 oktober, nvdr.)."

"Hij wou dat heel graag doen, maar hij maakte van zijn hart een steen: 'Ruben, ik wil top zijn.' Voor mij zegt die ingesteldheid hoe goed Thibau Nys wil zijn dit seizoen", besloot Van Gucht nog.