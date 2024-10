Tim Wellens spreekt klare taal over de grote dominantie van Tadej Pogacar in 2024

Tadej Pogacar was bijzonder dominant in 2024, voor sommigen zelfs te dominant. Voor Tim Wellens is het natuurlijk een ander verhaal, al begrijpt hij de kritiek wel.

Met 25 zeges, waarvan 24 in de WorldTour en het WK op de weg, was Tadej Pogacar bijzonder dominant in 2024. Ter vergelijking, Remco Evenepoel won in zijn hele profcarrière 23 wedstrijden in de WorldTour. Geen enkele andere ploeg won ook meer wedstrijden in de WorldTour dan Tadej Pogacar dit jaar. En de Sloveen won dan ook nog eens vaak met een bijzonder lange solo, waarbij hij de concurrentie op minuten reed. Wellens over dominantie Pogacar Belg Tim Wellens maakt het allemaal van dichtbij mee. "Ik kijk vol bewondering naar Tadej, uiteraard. Voor mij is dat extra leuk om mee te maken", zegt hij bij WielerFlits. En Wellens week ook wat Pogacar er allemaal voor doet. Al begrijpt Wellens ook wel de kritiek van de te grote dominantie van Pogacar, die door velen als saai wordt ervaren. "Uiteraard, als ik niet in dezelfde ploeg zou zitten, zou ik misschien ook denken dat het saai was." Als ploegmaat vindt Wellens het echter niet erg dat Pogacar op 100 kilometer van de aankomst vertrekt. Dat maakt het voor een ploegmaat als Wellens net makkelijker. "Maar het is een feit dat het niet leuk moet zijn om tegen Tadej te moeten fietsen."