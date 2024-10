Lotte Kopecky maakt opvallende beslissing: "Ze heeft er haar buik even van vol"

Het seizoen is nog niet voorbij voor Lotte Kopecky, deze week komt ze nog in actie op het WK baanwielrennen. Al laat ze één onderdeel wel voor wat het is.

Zo'n drie weken geleden werd Lotte Kopecky voor de tweede keer op rij wereldkampioene op de weg, een week later pakte ze zilver op het WK gravel. Deze week is Kopecky in Denemarken voor het WK baanwielrennen.

In de afvallingskoers en in de puntenkoers verdedigt Kopecky haar wereldtitel. Bondscoach Kenny De Ketele is bijna zeker dat Kopecky opnieuw zal meedoen voor de wereldtitel in die twee onderdelen.

"Die twee nummers die ze hier rijdt heeft ze zodanig onder de knie, daarin haalt ze zo’n niveau, dat ze zelfs geen honderd procent meer moet zijn om toch voor de titel mee te spelen. Dat is enorm in haar voordeel", zegt De Ketele bij Het Nieuwsblad.

Geen omnium voor Kopecky op WK baanwielrennen

Opvallend is wel dat Kopecky het omnium laat schieten op het WK baanwielrennen. Op de Olympische Spelen in Parijs werd Kopecky nog vierde op dat nummer en pakte ze nog nooit een Europese titel of een wereldtitel.

"Ik denk dat ze daar even haar buik van vol heeft", lacht De Ketele. Vooral omdat vier disciplines in één dag afwerken voor veel stress en vermoeidheid zorgt. "Je moet er superfris voor zijn. En zo goed kent Lotte zichzelf wel: die frisheid heeft ze na haar zwaar jaar wellicht niet meer."