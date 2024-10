Probleem voor vertrek bij INEOS Grenadiers? Zo hoog is de afkoopsom voor Tom Pidcock

Komt het tot een breuk tussen Tom Pidcock en INEOS Grenadiers? Voor het zover is, moet er wel een stevige afkoopsom op tafel gelegd worden.

De situatie van Tom Pidcock bij INEOS Grenadiers doet de wenkbrauwen fronsen in het peloton? In de Ronde van Piemonte moest hij last minute invallen, voor de Ronde van Lombardije mocht Pidcock plots niet meer starten.

Pidcock is het uithangbord van het Britse wielrennen, met onder meer zijn wereldtitel veldrijden en twee olympische titels in het mountainbiken. Op de weg won Pidcock al een rit in de Tour en dit jaar de Amstel Gold Race.

Wie legt 12 miljoen euro op tafel voor Pidcock?

Binnen zijn ploeg is Pidcock wel wat een einzelgänger, die zijn eigen dokter en staf heeft. De Brit doet graag zijn eigen ding, zoals eind vorig seizoen gaan mountainbiken in Canada terwijl INEOS Grenadiers dat niet wilde. Er lijkt duidelijk iets gebroken te zijn sindsdien.

"Maar welk team kan 12 miljoen euro op tafel leggen? Want dat is de afkoopsom van Pidcock. Tenzij er nog een achterdeurtje in het contract zit", zegt de spion in het peloton van Sporza (een anonieme renner, nvdr.).

Q36.5 en Visma-Lease a Bike hebben interesse om Pidcock los te weken, maar de vraag is maar of ze die 12 miljoen euro op tafel zullen leggen. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.