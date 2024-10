Winnaars Kristallen Fiets laten zich verontschuldigen: Lefevere komt de prijs van Evenepoel afhalen en legt uit waarom

Vorig jaar waren de winnaars van de Kristallen Fiets wel aanwezig. Patrick Lefevere nam dit jaar in naam van Remco Evenepoel de honneurs waar, aangezien zijn renner zich moest laten verontschuldigen. Ook over de winst van Lotte Kopecky bestond weinig twijfel.

De Kristallen Fiets 2024 was de eerste awardshow van het jaar. Er bestond geen twijfel dat Remco Evenepoel en Lotte Kopecky opnieuw de winnaars zouden zijn. Ze staken er zo met kop en schouder bovenuit, het kon niet anders dan dat zij opnieuw bekroond zouden worden als beste Belgische renner en renster van het jaar. Voor Evenepoel is het al zijn vierde Kristallen Fiets.

Evenepoel had in aanloop naar de Ronde van Lombardije al verklaard dat zijn batterijen aan het leeglopen waren en dat was blijkbaar niet gelogen. "Remco is ziek geworden", vertelde Patrick Lefevere toen hij bij de uitreiking in Kruisem de prijs in naam van Evenepoel ging afhalen. "Zoals veel mensen blijkbaar op dit moment. Mijn dokter vertelt me dat zijn kabinet uitpuilt."

Lang seizoen voor Evenepoel

Het is uiteraard ook geen geheim dat het voor Evenepoel een zwaar jaar was. "Het is voor Remco een bijzonder lang seizoen geweest. Ook op mentaal vlak is het op. Hij is toe aan rust." Het zal misschien helpen dat hij met zijn 984 punten met grote voorsprong de Kristallen Fiets won. Zijn ploegmaat Tim Merlier werd tweede met 530 punten. Jasper Philipsen eindigde met 460 punten op de derde plaats.

Lotte Kopecky kent er ook iets van: de Kristallen Fiets met lengten voorsprong veroveren. Zij won dus opnieuw bij de dames, maar kon niet aanwezig zijn vanwege de sportieve ambities die ze nog koestert in 2024. Kopecky moet vandaag immers vroeg uit de veren om te vertrekken naar het Deense Ballerup voor het WK baanwielrennen.

Ook prijzen voor Vanthourenhout en Ghekiere

Er werden in Kruisem ook nog andere prijzen uitgereikt. Justine Ghekiere kreeg de Kristallen Zweetdruppel voor beste helper. Sven Vanthourenhout werd ploegleider van het jaar, Jarno Widar en Fleur Moors waren de beloften van het jaar. Daarnaast werd Thomas De Gendt nog geëerd voor zijn hele carrière.