Zijn gebaar is niet vergeten! Resem BV's en zelfs absolute wereldvedette feliciteren Evenepoel: "Je inspireert een natie"

En of Remco Evenepoel veel indruk gemaakt heeft dit jaar. Een resem BV's feliciteren hem dan ook voor het winnen van het Kristallen Fiets met het exacte gebaar waar hij zelf de winst in de olympische wegrit mee vierde: het goede nieuws wordt gedeeld via een ingebeeld telefoontje.

Bij het gala van de Kristallen Fiets hoorden ook enkele video's om Remco Evenepoel in de bloemetjes te zetten. Axel Daeseleire, Piet Huysentruyt en Guga Baul passeerden in één van de filmpjes. Zij verpakten hun felicitaties voor Remco Evenepoel met veel humor. Voor televisie laten die zich natuurlijk wel vaker humoristisch uit. Miss België Kenza Ameloot kwam met oprechte woorden aan het adres van Evenepoel. "Ik ben enorm trots op u. Ik heb je live je twee gouden medailles zien winnen op de Olympische Spelen en dat was een machtig gevoel voor mij. Ik kan me niet inbeelden hoe jij hebt gevoeld op dat moment. Blijf zo verder doen, we zijn allemaal uw grootste fan." Na gouden fiets Kristallen Fiets voor Evenepoel Ook Dany Verstraete - gestopt als nieuwsanker maar sinds kort weer regelmatig op televisie te zien - heeft niets dan lof voor Evenepoel. "Ik wil je bedanken voor alle boeiende uren die je mij als supporter dit jaar hebt bezorgd. Je hebt al een gouden fiets verdiend", verwijst Verstraete naar de olympische titels van Evenepoel. "Daar hoort zeker nog een Kristallen Fiets bij." In een andere video duikt zelfs Mondo Duplantis op, wereldvedette in het polsstokspringen. "Je inspireert echt een volledige natie. Ik hou van wat je doet. Het was geweldig en ook inspirerend voor mij om de olympische koers te kunnen zien. Van de ene Olympische kampioen tot de andere: ik wil je feliciteren voor het winnen van de Kristallen Fiets. Niemand verdient deze prijs meer dan jij." Ontmoeting Duplantis - Evenepoel Wie weet kan er wel eens een ontmoeting geregeld worden tussen beide sterren. "Misschien ontmoeten we elkaar eens en kunnen we het dan vieren."