Hoe zit het met nieuwe bondscoach veldrijden? Belgian Cycling komt met uitleg

Sven Vanthourenhout stopte na het WK in Zürich als bondscoach. Op dit moment is er nog altijd geen opvolger en de tijd begint toch wel te dringen.

Belgian Cycling is volop bezig om een nieuwe bondscoach te vinden. Er liepen heel wat sollicitaties binnen, maar de wielerbond wilde ook bij enkele eigen voorstellen polsen of ze interesse hebben.

Frederik Broché, technisch directeur bij Belgian Cycling, zegt dat de zoektocht loopt. “In onze zoektocht naar een wegcoach zijn er al enkele gesprekken geweest, maar we hebben geen haast”, vertelt hij aan Sporza.

Een nieuwe bondscoach vinden voor offroad, zeg maar voor het veldrijden en het mountainbiken, is wel een dringende aangelegenheid. “Gerben de Knegt toont in Nederland dat de combinatie veldrijden-mountainbiken goed lukt als bondscoach.”

Het profiel is duidelijk voor Broché. “Als we bijvoorbeeld kiezen voor een bondscoach die veeleer een crossprofiel heeft, dan zullen we die laten bijstaan door experten op vlak van mtb-techniek.”

Vooral het organisatorische aspect en het goed kunnen coachen zijn belangrijk voor Belgian Cycling. Voor het EK, begin november, zal er nog geen nieuwe bondscoach offroad zijn. “Maar op het WK veldrijden (eind januari ‘25, nvdr) hopelijk wel. Dat is toch de bedoeling", besluit Broché.