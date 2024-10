Sven Vanthourenhout spreekt klare taal na geruchten over trofee Ploegleider van het Jaar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Sven Vanthourenhout kreeg op het Gala van de Kristallen Fiets de award van Ploegleider van het Jaar. Het was de tweede keer dat hij dit won.

In 2022 kreeg Sven Vanthourenhout al een keertje de prijs van Ploegleider van het Jaar. Een moment dat hem altijd zou bijblijven, omdat hij de trofee toen kreeg uit handen van Allan Peiper.

Twee jaar later is het echter opnieuw prijs. De zegetocht op de verschillende kampioenschappen, met uiteraard ook het dubbele goud van Remco Evenepoel op de Olympische Spelen zal daar voor een groot stuk in bijgedragen hebben.

Vanthourenhout had 210 punten meer dan Christoph en Philip Roodhooft, de winnaars van vorig jaar en 398 punten op Klaas Lodewyck. “De laureaten van plaats twee en drie zijn niet min. De broers Roodhooft winnen drie Monumenten en drie Tourritten. Beter kan eigenlijk niet.”

“Ik hoop dat het meer is dan enkel die gouden medailles op de Spelen (Evenepoel, red.), de EK-wegrit (Merlier) en de WK-tijdrit (Evenepoel). Ik hoop dat mensen op mij hebben gestemd op de manier waarop ik een ploeg vormde en hoe de renners daarmee overweg gingen.”

Van één ding huivert Vanthourenhout. Kwatongen beweren immers dat deze trofee een soort van afscheidscadeau is omdat hij stopt als bondscoach bij Belgian Cycling.

“Ik hoop en denk van niet. Deze prijs is te prestigieus om het als een gunfactor te aanzien en te zeggen: 'Hij stopt, dus we geven hem nog een award om dit verhaal af te sluiten.' Ik hoop dat dit een trofee is en blijft waar elk jaar opnieuw voor wordt gestemd op basis van de juiste inzichten en sportieve parameters.”