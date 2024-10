Zit zijn seizoen er al op na rel met Kamp? Herygers schat het in voor Iserbyt

Het was het gespreksonderwerp van het openingsweekend in de cross. Eli Iserbyt ging in de clinch met Ryan Kamp en dat leverde hem uiteindelijk een diskwalificatie op.

Vraag aan honderd willekeurige mensen wie de cross in Beringen won of wat er gebeurde met Eli Iserbyt. Vooral op de laatste vraag zal bijna iedereen het goede antwoord weten te geven. Onze landgenoot kwam ten val door Kamp en toen hij terug recht krabbelde stampte Iserbyt op het wiel en het versnellingsapparaat van de Nederlander. Iserbyt werd gediskwalificeerd. Het is uitkijken of dat veel sporen zal nalaten. “Eli hoeft na het dispuut van vorig weekend zeker niet te panikeren”, vertelt Paul Herygers aan de Krant van West-Vlaanderen. Veel sporen zal dit mentaal niet nalaten, integendeel zelfs. “Hij zal ook dit seizoen nog een resem crossen winnen, maar of hij nog zo dominant zal zijn met de op hol geslagen jeugd? Dat weet ik niet.” Toch ziet Herygers de West-Vlaming vlot tien crossen winnen dit seizoen. “Ruddervoorde komt eraan. Daar zullen we snel de beste Iserbyt zien. Daar krijgt hij een parcours voor de wielen geschoven dat op zijn lijf geschreven is.” Iserbyt won er de vier voorbije edities. “Wat in Beringen is gebeurd, zal er niet voor gezorgd hebben dat hij in een put is gesprongen. Kop omhoog en in mijn ogen heeft hij zich als een grote meneer gedragen door zich meteen te excuseren.”