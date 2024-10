Bart Wellens uit twijfels bij Wout van Aert als veldrijder: "Daar is hij te pakken"

De vraag blijft wanneer Wout van Aert opnieuw het veld zal induiken dit seizoen. Zal Van Aert dan altijd even dominant zijn zoals de voorbije jaren?

Vorig seizoen begon Wout van Aert met een duidelijk mindere vorm aan het veldritseizoen. Hij won wel zijn eerste cross in Essen, maar daar waren andere toppers niet aanwezig. In Heusden-Zolder en Benidorm won Van Aert ook.

"Vorig jaar zag je dat het opbouwen was. De Wout van twee jaar geleden was een ander niveau. Op dat topniveau kan niemand eraan in de cross, ook de beste Thibau of Eli niet", stelt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad.

Van Aert wilde vorig jaar top zijn in het Vlaamse voorjaar en liet daardoor ook het WK in Tabor schieten. Hij won ook Kuurne-Brussel-Kuurne, maar in Dwars door Vlaanderen liep het stevig mis voor Van Aert.

Van Aert te pakken in het veld?

Wellens denkt dat Van Aert ook dit seizoen te pakken zal zijn als hij opnieuw het veld induikt. Al was Van Aert dus wel duidelijk de beste op zijn specifieke parcoursen. "Maar crosstechnisch maakte hij veel fouten", stelt Wellens.

"Tegen mannen in vorm, genre Iserbyt en Thibau, is hij wel te pakken. De grote vraag is: met welke intentie komt hij crossen?" Waar en wanneer Van Aert opnieuw het veld induikt blijft voorlopig een vraagteken.