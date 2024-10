Ruben Van Gucht blijft plakken met Jasper Philipsen: "Weet je waarover we babbelden?"

Woensdag werd de afsluiter van Wielerclub Wattage gehouden. Dat gebeurde met een awardceremonie in de Carré in Willebroek.

Het werd een korte nacht voor presentator Ruben Van Gucht, na de afsluitende awardshow van Wielerclub Wattage in de Carré in Willebroek. Heel wat wielerprominenten waren er aanwezig.

“Ik lag om 4 uur in bed en had nog redelijk veel adrenaline. En om 8 uur kwamen de honden me al wakker maken om te eten en te wandelen. Ze staan op uur”, vertelt Ruben Van Gucht aan Sporza.

“Het was dus een korte nacht. Maar de liefde voor mijn honden is te groot om in mijn nest te blijven liggen”, voegde hij er nog aan toe. De avond was stevig uitgelopen, doordat Van Gucht blijven plakken was met Jasper Philipsen.

“Het was leuk om die renners op een andere manier te leren kennen. Toen ik Jasper vroeg of hij op vakantie ging, zei hij: ‘Neen, want we hebben net een hond gekocht: Loulou.’”

De twee delen blijkbaar eenzelfde liefde voor honden. “We hebben dan op onze gsm foto's van onze honden aan elkaar getoond en zijn lang blijven napraten.”