Sagan spreekt klare taal over vergelijking met Pogacar, Van der Poel en Evenepoel

Tegenwoordig zijn Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel de sterren van het peloton. Tot enkele jaren geleden was Peter Sagan dé man in het peloton.

Peter Sagan wilde zijn carrière afsluiten met een deelname aan de Olympische Spelen in Parijs in het mountainbiken. Het lukte de Slovaak echter niet om zich te kwalificeren, onder meer door hartproblemen.

Eind juni hing Sagan zijn fiets aan de haak na een afscheid in eigen land in de Ronde van Slovakije. Hij kan terugblikken op een bijzondere carrière, met twaalf ritzeges en zeven groene truien in de Tour en drie wereldtitels op rij.

Sagan was van 2012 tot 2019 een van de sterren van het peloton, tegenwoordig zijn er met Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel enkele nieuwe wereldtoppers. Vergelijken doet Sagan echter niet.

Sagan over vergelijking met Pogacar en Van der Poel

"Je kunt de wielersport van nu niet vergelijken met wielrennen van vijf, tien of vijftien jaar geleden. Je praat alleen over iets wat we toch nooit gaan weten. Ik rijd nu niet tegen ze, ik streed alleen tegen ze terwijl ik al later in mijn loopbaan was", zegt hij bij Cyclist Magazine Podcast.

"De wielersport is de laatste jaren zo veranderd dat het niet te vergelijken is. Het is alsof je de sport vergelijkt met de tijd van Eddy Merckx. We kunnen erover praten, maar daar zal toch geen eind aan komen. We zullen er nooit achter komen."

Sagan geniet wel van Pogacar allemaal doet. "Hij is overal sterk. Hij kan in de toekomst misschien zelfs Parijs-Roubaix doen. Wat hij al heeft gewonnen, is heel speciaal in deze tijd van de wielersport."