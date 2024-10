Er rijdt een Wout Van Aert ... bij de nieuwelingen: "Ik ben geen fan van Mathieu van der Poel"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Denk niet dat er maar één iemand als Wout van Aert bestaat. Er is in de koers immers ... nog een Wout van Aert.

Een eerstejaarsnieuweling onder de wegrenners uit Beerse draagt ook de naam Wout van Aert. Tenminste, als je voor één detail de ogen sluit. "Mijn familienaam schrijf je met een grote letter "V", niet met een kleiner letter "v" zoals bij de profrenner Wout van Aert", zegt de jonge Van Aert aan Sporza. Tijd om ook met deze Van Aert kennis te maken.

De 15-jarige Wout Van Aert houdt best wel van lastige omlopen, al moet het ook niet de spuigaten uitlopen. Hij heeft dan ook een duidelijk idee over welk type parcours hij het liefst voor de wielen krijgt. "Liefst niet te steil. De Vlaamse Ardennen, bijvoorbeeld, zijn niet mijn ding." Dat ligt dan een stukje anders dan bij de volwassen Van Aert.

Van Aert supporter van ... Van Aert

De jonge Wout Van Aert is uiteraard supporter van, jawel, Wout van Aert. "Niet enkel omdat ik dezelfde naam heb, maar ook omdat Wout van Aert altijd koerst om te winnen. Ik vond het dan ook heel spijtig dat Wout zoveel pech had afgelopen seizoen." Die positieve instelling is waarom Van Aert en ook een Van der Poel al vele harten veroverd hebben.

"Van Mathieu van der Poel ben ik geen fan", komt de 15-jarige Van Aert fel uit de hoek. "Ik ben niet tegen Van der Poel, maar ik ben gewoon voor Van Aert", verduidelijkt hij. "Ik denk niet dat Wout van Aert weet dat er nog een Wout Van Aert koerst. Het zou heel fantastisch zijn om mijn naamgenoot en idool in het echt te ontmoeten."

Ontmoeting met Van Aert

Dat moet echt wel geregeld kunnen worden. Wie weet is er binnen een paar jaar sprake van twee profrenners met de naam Van Aert.