Na zijn slechte start van het veldritseizoen: Thibau Nys krijgt wijze raad van Niels Albert

Thibau Nys wilde opnieuw goed starten aan het veldritseizoen, maar ziekte was een spelbreker in zijn voorbereiding. Niels Albert ziet echter geen reden tot paniek voor Nys.

Vorig jaar pakte Thibau Nys nog zijn eerste profzege in Beringen, dit jaar moest hij tevreden zijn met een twaalfde plaats op bijna twee minuten van zijn ploegmaat en winnaar Lars van der Haar. Geen goede start van het seizoen dus.

Toch is er volgens Niels Albert geen reden tot paniek nodig. "Wat hij afgelopen lente en zomer realiseerde op de weg, was knap. Zonder druk of stress evenwel. Want niemand die dat, gezien zijn nog prille leeftijd, meteen van hem verwachtte", zegt hij bij HLN.

In het veld denkt Nys er wellicht zelf anders over. Zeker omdat hij vorig jaar zo goed startte aan het veldritseizoen met zeges in Beringen, Waterloo en de Koppenberg en een stap vooruit zette op de weg.

Albert maant Nys tot kalmte aan

Dat het niet meteen lukt, is volgens Albert dan ook geen ramp. "Rustig, het komt wel. Eenmaal volledig ‘herzet’ na de ziekte die hem trof en bijgetraind, zullen we een andere Thibau zien", stelt de voormalige wereldkampioen.

En volgens Albert zal dat niet lang duren. "Ik schat over een week of twee, drie al." Op 1 november staat de Koppenbergcross op het programma, twee dagen later het EK. Raakt Nys net op tijd in vorm daarvoor?