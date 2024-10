Patrick Lefevere was nooit ongerust: "Ben te oud om me daarover zorgen te maken"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel werd de voorbije maanden gelinkt aan een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Daar kwam uiteindelijk niets van in huis, Evenepoel blijft gewoon bij Soudal Quick-Step.

Ieder jaar zijn er wel geruchten over een transfer van Remco Evenepoel. Dit jaar werd Evenepoel gelinkt aan een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe, maar Evenepoel blijft dus gewoon waar hij is bij Soudal Quick-Step.

"Ik heb al gezegd dat wij de geruchten niet hebben verspreid, het was telkens de pers. Wij konden alleen maar zeggen dat het niet waar was, maar niemand geloofde ons, maar uiteindelijk hebben jullie gezien wat er is gebeurd", zegt Lefevere bij Daniel Benson.

Transfer Evenepoel nooit aan de orde

"Ik ben te oud om me daarover zorgen te maken. Ik heb zoveel verhalen in mijn leven gehad en er waren geen contracten op mijn kantoor." Een transfer van Evenepoel is dus nooit echt een optie geweest.

"Je hebt drie partijen nodig om het eens te worden: de teams en de renner, en dat was niet het geval." De geruchten over een transfer van Evenepoel zullen de komende maanden wellicht niet meer terug komen, maar zullen volgend jaar wellicht terugkomen.

In maart 2025 zit Lefevere samen met zijn sponsors om over de toekomst van de ploeg te spreken. Dan wordt wellicht duidelijk of de ploeg na 2026 nog zal verder bestaan, niet onlogisch dat Evenepoel tot dan een contract heeft.