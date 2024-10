Visma-aanwinst gewaarschuwd: "Misschien zegt hij dat hij liever kopman was gebleven in plaats van voor Van Aert te rijden"

Bij Visma-Lease a Bike is Wout van Aert de kopman in de klassiekers en dan is het logisch dat zijn ploegmaats voor hem rijden. Het is nog afwachten of Axel Zingle zich in die rol zal kunnen schikken.

Zingle stapt over van Cofidis en voor die ploeg is hij een groot verlies. "Het is zeker zo dat we met Zingle en ook Martin twee bekende Franse renners verliezen. Maar mijn doel voor 2025 is niet het creëren van een ploeg met één bepaalde nationaliteit, wél het creëren van een ploeg die in staat is om in de WorldTour te blijven", zegt teammanager Cédric Vasseur aan Cyclism'Actu.

Hij is er dus niet in geslaagd om Zingle langer te houden. "We wilden al heel vroeg in het seizoen met hem praten, in januari al. Hij is diegene die de besprekingen heeft uitgesteld. Hij had misschien al getekend bij zijn nieuwe ploeg, dat is mogelijk. In elk geval hadden wij van onze kant begin dit jaar de indruk dat zijn vorm minder werd. We moesten zelfs ons programma aanpassen."

Niet op de afspraak in klassiekers

In de Vlaamse klassiekers kreeg de Fransman enkele DNF's achter zijn naam. "Hij was diegene die onze ploeg moest dragen in de klassiekers en hij was niet op de afspraak. We hebben hem dan kunnen herlanceren in wat kleinere koersen, zoals de manches in de Coupe de France. In de Tour de France wil elke renner zijn kans wel gaan. We wilden als collectief alles zetten op Bryan Coquard."

Cofidis nam ook Zingle finaal toch mee naar de Tour, maar de eenheid was daar ver zoek. "Het is niet zo dat er echte spanningen waren, alleen waren er renners die hun eigen kans wilden gaan. Uiteindelijk kwamen de renners en de Cofidis-ploeg er als verliezer uit, omdat het niet werkte. We lieten een paar zeges liggen die we nooit mogen hadden mislopen. Zelfs al weet ik dat Axel Zingle het beste van zichzelf heeft gegeven."

Zin in project Visma-Lease a Bike

"Hij had zin in een ander project", merkte Vasseur. "Bij Cofidis had hij de garantie dat hij kopman ging zijn. Ik weet niet zeker of dat het geval gaat zijn bij Visma-Lease a Bike. Maar kijk, het is een keuze in een carrière. Misschien zegt Axel binnen een jaar of twee dat het de juiste keuze was, of zegt hij dat hij liever kopman was gebleven in plaats van bidons te moeten halen of voor Wout van Aert te rijden."