Waarom Kenny De Ketele het baanwielrennen straks vaarwel zegt: "Dat was ik beu"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het WK baanwielrennen is voor Kenny De Ketele de laatste opdracht. Daarna zegt hij de piste vaarwel en wil hij meer tijd maken voor zijn gezin.

Het nieuws over het afscheid van Kenny De Ketele kwam voor iedereen onverwacht, maar De Ketele zelf had de beslissing al een tijdje gemaakt. Al voor de Olympische Spelen had hij beslist dat hij iets anders wilde doen.

De reden is duidelijk. "Ik wil meer thuis zijn", zegt De Ketele bij Het Nieuwsblad. Al 25 jaar, eerst als renner en de laatste jaren als coach, is De Ketele niet weg te denken van de piste. Telkens was hij veel weg van huis.

Meer tijd voor gezin

De Ketele moest opofferingen maken en dat begon erin te hakken. De Ketele heeft drie kinderen bij twee verschillende vrouwen en heeft ondertussen ook drie pluskinderen. Hij wil meer tijd hebben om iedereen te zien.

"En: ik ben het beu mijn vriendin zo veel te missen. Een stom voorbeeld: ik kan mij niet meer herinneren wanneer ik nog twee weken op vakantie ben geweest. Dit jaar ben ik drie keer vier dagen weggeweest. Maar dan was er altijd alweer een nieuwe koers of opdracht."

Als De Ketele wat langer vrij was, wilde hij liefst gewoon thuisblijven omdat hij al zo vaak weg is. "Dat wil ik allemaal niet meer. Ik wil de wereld buiten het wielrennen gaan ontdekken", stelt De Ketele nog.