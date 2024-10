Vanthourenhout steekt hand in eigen boezem na derde plaats in Ruddervoorde: "Mijn eigen schuld"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Michael Vanthourenhout is er niet in geslaagd om voor de tweede keer op rij te winnen. Na zijn zege in Ardooie van afgelopen donderdag moest hij in Ruddervoorde tevreden zijn met een derde plaats.

Bij het ingaan van de voorlaatste ronde versnelde Joran Wyseure uit een groepje met Michael Vanthourenhout, Niels Vandeputte, Lars van der Haar en Gerben Kuypers. Wyseure kreeg meteen een voorsprong en gaf die niet meer af. "Ik denk dat het een beetje mijn eigen schuld is", reageerde Michael Vanthourenhout achteraf bij Sporza. "Als ik meteen reageer op de aanval Wyseure dan moet ik ook de achtervolging niet meer inzetten." "Op dat moment was ik echter blij dat het eens stil viel en wilde ik niet meteen weer versnellen. Ik heb nog geprobeerd en kwam nog dichterbij. Ik zat de hele cross op de limiet, het was niet dat ik nog veel sneller kon. Op het einde van de cross liepen de benen ook vol." Vanthourenhout tevreden met podiumplaats in Ruddervoorde "Dan was het proberen om die tweede plaats binnen te halen, maar Vandeputte reed nog een sterke laatste ronde." Vandeputte reed Vanthourenhout nog voorbij in de zandbak, de Europese kampioen moest tevreden zijn met plek drie. "Dat is zeker geen teleurstelling, een podiumplaats is altijd goed", zei Vanthourenhout nog. Hij begint daarmee ook goed aan de Superprestige, waar hij logischerwijze ook derde staat in het klassement, op twee punten van Wyseure.