Bart Wellens over Mettepenningen en de schorsing van Iserbyt: "Zal dat moeten inzien"

Eli Iserbyt kreeg van de UCI een schorsing van drie crossen. Zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal was daar niet tevreden mee, maar volgens Bart Wellens mag de ploeg blij zijn met de timing daarvan.

Zaterdagochtend kreeg Eli Iserbyt een extra straf van drie crossen van de UCI voor zijn trap op de fiets van Ryan Kamp in Beringen. Ex-veldrijder Bart Wellens vindt die straf streng, maar wel rechtvaardig.

Drie wedstrijden schorsing en een boete van 2.600 euro zijn niet min. "Maar een straf is geen straf als ze niet streng is", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. Wellens vindt het goed dat de UCI snel een uitspraak heeft gedaan.

Wellens kreeg voor zijn karatetrap in december 2005 in Overijse één maand schorsing, maar pas in september van het seizoen daarop. Iserbyt mist nu één manche van de Superprestige en twee van de Exact Cross.

Iserbyt mist geen Wereldbeker

Maar de UCI had ook langer kunnen wachten en dan had Iserbyt misschien manches in de Wereldbeker moeten missen. Dat had nog veel erger geweest, maar Wellens begrijpt ook de ontgoocheling bij ploegmanager Mettepenningen over de schorsing.

"Als ploeg ben je nooit blij als één van je renners aan de kant moet staan, zeker niet als het uw topper is. Maar ik denk toch dat ze uiteindelijk zullen inzien dat je beter nu dan later op het seizoen een week moet toekijken."