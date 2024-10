De concurrentie is gewaarschuwd: Tadej Pogacar onthult zijn plannen voor 2025

Tadej Pogacar stak er met kop en schouders bovenuit in 2024 met maar liefst 25 zeges. De Sloveen wil ook in 2025 schitteren in zijn regenboogtrui.

De Strade Bianche, vier ritten en de eindzege in de Ronde van Catalonië, Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en de eindzege in de Giro én de Tour, de GP Montréal, het WK op de weg, de Giro dell'Emilia en de Ronde van Lombardije. Dat zijn de 25 zeges van Tadej Pogacar in 2024, niemand won meer in één seizoen in de 21ste eeuw. De Sloveen stak er met kop en schouders bovenuit en wil daar volgend jaar een vervolg aan breien in zijn regenboogtrui. Twee grote rondes en Ronde van Vlaanderen Bij het Sloveense dagblad Siol deed Pogacar zijn plannen uit de doeken. Daarin wil hij opnieuw twee grote rondes rijden, dat worden wellicht de Tour en de Vuelta. De Tour kan hij voor de vierde keer winnen, de Vuelta voor het eerst. Ook in het voorjaar wil Pogacar opnieuw scoren. In Milaan-Sanremo wil hij Pogacar eindelijk eens scoren, dit jaar werd hij daar derde. En normaal gezien staat Pogacar opnieuw aan de start van de Ronde van Vlaanderen. In de heuvelklassiekers zullen we de wereldkampioen wellicht opnieuw mogen verwachten. De concurrentie, onder meer Remco Evenepoel, weet dus al waar ze de strijd met Pogacar kunnen aangaan.