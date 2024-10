Kenny De Ketele neemt afscheid in schoonheid als bondscoach: "Dat zal ik onthouden"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het WK baanwielrennen zit erop en dus heeft Kenny De Ketele ook zijn laatste opdracht afgewerkt als bondscoach. Op zijn laatste dag mocht hij nog twee zilveren medailles vieren.

Met de zilveren medaille van Lotte Kopecky in de puntenkoers en het zilver van het duo Fabio Van den Bossche-Lindsay De Vylder op de ploegkoers kon Kenny De Ketele in schoonheid afscheid nemen als bondscoach.

"Iedereen heeft de hele dag mee afgeteld met mij. Het is een prachtige dag geweest, met twee zilveren medailles" zei De Ketele met de glimlach bij Sporza. "Voor mij is het zeker een mooi afscheid."

De Ketele zelf probeerde er zo weinig mogelijk aan te denken, maar werd er wel door iedereen over aangesproken. Toch heeft De Ketele nog zo goed mogelijk zijn job proberen te doen. En dat is dus goed gelukt.

Iedereen lovend over De Ketele

Toch zal De Ketele gemist worden door de Belgische pisterenners. Zij waren de voorbije dagen allemaal lovend voor hem. "Dat heeft mij wel enorm veel deugd gedaan", zegt De Ketele met dankbaarheid.

"Het is wel leuk dat iedereen zo positief is. Ik durfde mijn verantwoordelijkheid te nemen en de renners hebben vaak de gepaste sleutel gekregen van mij. Dan voel je je wel betrokken. Al die lof die ik krijg, is wel leuk. Dat zal ik onthouden."