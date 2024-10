Nederlander vertrekt na negen jaar bij Visma-Lease a Bike: "Dat was het keerpunt"

Visma-Lease a Bike is een van de beste teams van de wereld, maar kan niet iedereen gelukkig houden. Daarom vertrekt onder meer ook Koen Bouwman bij het Nederlandse team.

Negen jaar reed Koen Bouwman (30) voor Visma-Lease a Bike. Daarin mocht hij zes keer zegevieren, onder meer de Giro van 2022 was een hoogtepunt. Bouwman won twee bergritten en kroonde zich ook tot bergkoning.

Dit jaar won Bouwman een rit en het eindklassement van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Toch vertrekt Bouwman eind dit jaar bij Visma-Lease a Bike, de komende twee jaar rijdt hij voor Jayco-AlUla.

Bouwman reed geen grote ronde in 2024

"In principe begonnen ze wel steeds meer die afwerker in mij te zien, alleen is er niet heel veel vrijheid of ruimte voor om dat te doen", zegt Bouwman bij WielerFlits. Daarom vertrekt Bouwman ook bij de Nederlandse ploeg.

Bouwman wilde niet vertrekken bij Visma-Lease a Bike, maar had nog teveel ambitie om zich te schikken in een rol als helper. Daarvoor heeft hij te veel ambitie. Maar vorige winter werd duidelijk dat Bouwman dit jaar geen grote ronde mocht rijden.

"Dat was het keerpunt", zegt Bouwman. "Vanaf dat moment ben ik zeker nog met de ploeg in gesprek gebleven, maar heb ik ook andere ploegen benaderd of ploegen die ook mij benaderden." Het is dus uiteindelijk een vertrek geworden bij Visma-Lease a Bike.