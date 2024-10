Belgian Cycling verklaart drastische ingreep waar Remco Evenepoel van zal balen: "Geen populaire maatregel"

Remco Evenepoel zal misschien toch even zijn opgeschrikt door het nieuws van Belgian Cycling. De Belgische wielerfederatie gaat geen premies meer uitdelen aan medaillewinnaars.

Belgische wielrenners die medailles behalen in de kampioenschappen zullen daar van Belgian Cycling geen speciale premie meer voor krijgen. Het Nieuwsblad bracht dit als eerste naar buiten, waarna het ook bevestigd werd aan andere nieuwsredacties. Bij Sporza geeft Nathalie Clauwaert, CEO van Belgian Cycling, een woordje uitleg.

Tenslotte is er jarenlang hetzelfde systeem gehanteerd door de Belgische wielerbond. "Tussen 2019 en 2023 was er een verdrievoudiging van het aantal medailles. En dus ook van het aantal premies dat we moesten uitbetalen. We hebben geconstateerd dat het systeem - zoals het er jaren heeft gelegen - niet meer houdbaar is financieel."

Beperkt effect op topper als Evenepoel

Voor die enorme toename van het aantal medailles is ene Remco Evenepoel in grote mate verantwoordelijk. U kon eerder al lezen dat Evenepoel enorm goed verdiend heeft aan zijn verschillende medailles in 2024. Dat kwam dan ook wel grotendeels door bedragen die de UCI en het BOIC op tafel legden. Het verdwijnen van de premies van Belgian Cycling zal hem treffen, maar in beperkte mate.

Het is vooral een maatregel die voor wielrenners uit kleinere disciplines een verschil zou kunnen maken. "Het is een maatregel die we intern hebben afgestemd met de renners en bondscoaches. We weten dat het geen populaire maatregel is, maar we konden toch op begrip rekenen", verstuurt Clauwaert er gemengde signalen over.

Belgian Cycling legt de redenen uit

Ze zweert dat Belgian Cycling nochtans niet de slechtste leerling van de klas is op financieel vlak. Desondanks zijn er redenen waarom deze maatregel doorgevoerd moest worden. "Zo is er een stijging van de kosten voor hotelovernachtingen en vluchten. Ook de loonkosten stegen en er is een internationalisering van de sport. Tegenwoordig moeten we ons vaak veel verder verplaatsen. Dat heeft allemaal zijn prijs."